POL-BI: Lkw durchbricht Gartenzaun

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Am Mittwoch, 09.02.2022, ist eine Anwohnerin an der Joseph-Haydn-Straße leicht verletzt worden, als ein 18 Tonnen Lkw auf dem Fundament ihres Gartenzauns zum Stillstand kam.

Am Mittwochnachmittag war eine 72-jährige Bielefelderin mit Arbeiten in ihrem Garten beschäftigt. Sie befand sich in Nähe ihres Gartenzauns, der gegenüber der Einmündung der Beethovenstraße an die Joseph-Haydn-Straße grenzt.

Gegen 16:45 Uhr rollte ein Mercedes Kipper Lkw von einem gegenüberliegenden abschüssigen Grundstück in Richtung des Wohnhauses der 72-Jährigen los. Sein Weg führte über die Straße und endete in dem Gartenzaun des benachbarten Grundstücks. Als der Lkw den Zaun durchbrach wurden einige hohe Gehölze niedergedrückt und die 72-Jährige leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 51-jährige Bielefelder Fahrer beim Verlassen des Lkw nicht die Handbremse angezogen.

