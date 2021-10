Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flörsheim-Dalsheim - Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

Worms (ots)

Im Laufe des heutigen Nachmittags wurden der Kripo Worms bereits vier Fälle durch Trickbetrug im Ortsbereich Flörsheim-Dalsheim bekannt. Zu einer Geldübergabe kam es bislang glücklicherweise nicht. Unbekannte Betrüger nutzen die Variante des so genannten Schockanrufs. Diese Variante wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern, geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Es wird dringend finanzielle Unterstützung für die Kaution benötigt. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag handelt, abholen kommen. Die Polizei rät aus diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen angerufen werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch online unter: https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelles/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf

