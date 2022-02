Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw bleibt im Stadtpark zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Am Freitagabend, 04.02.2022 entdeckten Streifenpolizisten in Stieghorst, dass die Unfallspuren an einem Pkw nicht am Fundort des Autos entstanden sein konnten.

Gegen 21:25 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Toyota Aygo, der im Bereich der Glatzer Straße im Stieghorster Park stand und festgefahren war. Der Pkw wies erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront auf. Den Schaden schätzten die Beamten auf circa 2.500 Euro. Bei der Suche im Nahbereich konnten die Polizisten nicht ermitteln, wogegen der Pkw gestoßen oder wer mit dem Pkw unterwegs war. Sie stellten den Kleinwagen sicher, der von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert wurde.

Der blaue Toyota Aygo stammt aus dem Baujahr 2009 und ist in Bielefeld zugelassen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Hinweise unter: 0521 / 545-0

