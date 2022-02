Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu viele Insassen im Kleinbus

A 61/Worms (ots)

Gleich 11 Insassen in einem Kleinbus mit eigentlich nur neun Sitzplätzen zählten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einer Verkehrskontrolle am 3.2.2022 gegen 01:20 Uhr an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 bei Worms. Da die Weiterfahrt so nicht gestattet werden konnte, musste eine andere Person die "überzähligen" Mitfahrer abholen kommen. Da der 25-jährige Fahrer zudem nicht angeschnallt war, erwartet ihn nun ein Verwarnungsgeld.

