Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag ist, nach ersten Erkenntnissen, ein 88-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen ohne Fremdeinwirkung auf dem Beisinger Weg gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Warum der 88-Jährige gestürzt ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

