Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schlägerei unter jungen Männern

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag kam es, gegen 20.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen/Heranwachsenden an der Prosperstraße. Die zunächst verbalen Streitigkeiten mündeten schließlich auch in körperlichen Übergriffen. Dabei sollen auch Schlagringe sowie ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein. Sechs bis acht Männer seien dann im Anschluss in einem schwarzen Opel mit Oberhausener Kennzeichen in unbekannte Richtung geflüchtet. Vor Ort traf die Polizei drei Bottroper im Alter von 16, 17 und 20 Jahren an. Der 20- sowie der 16-Jährige waren leicht verletzt; der 17-Jährige war unverletzt. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen können sich unter der 0800 2361 111 beim zuständigen Kriminalkommissariat melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell