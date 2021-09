Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht wollte ein 23-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf die A2 in Recklinghausen Süd in Richtung Oberhausen auffahren. Aus nicht abschließend geklärter Ursache verlor er im Kurvenausgang die Kontrolle über seinen schwarzen BMW 5er Baureihe. Er kollidierte mit einer 24-jährigen Autofahrerin aus Marl. Sie war mit einem Hyundai i30 unterwegs. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand über 20.000 Euro Sachschaden.

