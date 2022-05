Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbahnstraße - Radfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Einen leicht verletzten 27-jährigen Radfahrer aus Soest und circa 2.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (5. Mai 2022) auf der Grandweg-Ulricher-Wallstraße/ Mühlenpättken. Der Radfahrer befuhr gegen 08.30 Uhr das Mühlenpättken und wollte aus der Unterführung heraus die Grandweg-Ulricher-Wallstraße in Richtung Pollhofstraße queren. Hierbei fuhr er mit seinem Velo in die Seite eines von links kommenden Renaults. Der 40-jährige Fahrer aus Bad Sassendorf befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen die Grandweg-Ulricher-Straße entgegen der vorgeschriebenen Richtung in der Einbahnstraße. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer hin und verletzte sich leicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell