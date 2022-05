POL-PDNW: (Haßloch) Kontrolle verloren und zwei Autos gerammt

Großkarlbach, L 520 (ots) - Am 12.05.2022, 22:37 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Passat die L 520 aus Großkarlbach in Richtung Gerolsheim. Am dortigen Kreisverkehr fuhr der PKW geradeaus über den Mittelpunkt des Kreisel. Das Fahrzeug hob ab und kam auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehr in Richtung Gerolsheim, nach mehreren hundert Metern, am rechten Fahrbahnrand zum stehen. Nach dem Stillstand des Fahrzeugs stiegen vier, bisher unbekannte Personen, aus dem ...

mehr