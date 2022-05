Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - grober Unfug

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 12.05.2022, 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter, das Eingangstor zum Gelände eines Tennisclubs in der Kanalstraße in Bad Dürkheim ausgehängt. Aufgrund des Gewichts des Tores und der Befestigungen ist davon auszugehen, dass sich mindestens zwei Personen an dem Tor zu schaffen machten. Ein Schaden entstand nicht. Die Hintergründe sind ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

