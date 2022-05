Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - A61, Autobahnkreuz Ludwigshafen -Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachtrag zur PM von 15.37 Uhr

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - A61, Autobahnkreuz Ludwigshafen - aktuell ... | Presseportal

Um 15.02 Uhr staute sich wegen einer Baustelle der Verkehr am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Der 57-jährige Fahrer eines Sattelzugs befuhr den rechten Fahrstreifen, erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf einen Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen vor ihm stehenden Transporter, dieser auf einen Ford und der Ford auf einen Mitsubishi geschoben. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Sattelzugmaschine und drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 80.000 EUR. Die beiden Insassen des Mercedes, eine 72-jährige Frau und ihr 75-jähriger Ehemann erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim fest, dass die Sattelzugmaschine mit ausländischen Händlerkennzeichen benutzt worden war. Nach Auskunft des Fahrers hatte er das Fahrzeug in Luxemburg gekauft und wollte dieses mit den Händlerkennzeichen seines Heimatlandes nach Hause überführen. Hierbei dürfte es sich um eine unerlaubte Fernzulassung handeln, die Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Desweiteren wurde festgestellt, dass die Sattelzugmaschine nicht versichert war, der Versicherungsschutz war am Vortag abgelaufen. Schließlich dürfte der Fahrer noch gegen die Sozialvorschriften verstoßen haben. Da der Fahrtenschreiber der Sattelzugmaschine defekt war, hatte er nicht die vorgeschriebene Fahrerkarte einlegen können. Gegen den 57-Jährigen und den Halter der Sattelzugmaschine wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und beim Fahrer eine Sicherheitsleitung in Höhe von 1.300 EUR einbehalten.

Zum aktuellen Zeitpunkt dauert die Sperrung der Richtungsfahrbahn Koblenz noch an. Sobald die Bergung und Reinigung der Unfallstelle abgeschlossen ist und der Verkehr freigegeben wird, erfolgt eine Information über den Verkehrswarnfunk und auf Twitter Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) / Twitter

