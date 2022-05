Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Schulbereich

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.05.2022 wurde im Zeitraum von 07:27 Uhr bis 08:20 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Landwehrstraße im Bereich der dortigen Schulen überwacht. Von den gemessenen Verkehrsteilnehmern überschritten 11 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dies entspricht ungefähr 15 % der gemessenen Verkehrsteilnehmer. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 55 km/h, der Fahrer muss entsprechend mit über 100 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen. Die Polizei Neustadt beabsichtigt, verstärkt im Bereich um Schulen und Kindergärten zu kontrollieren.

