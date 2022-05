Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Warnung vor Betrugsmasche

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, wurde ein 59-jähriger Bad Dürkheimer am 05.05.2022 gegen 21:00 Uhr Opfer eines Trickbetruges. Nachdem er über die Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen ein SWR-Comedy-Festival-Ticket zum Verkauf angeboten hatte, bekam er von einer bislang unbekannten Person eine Nachricht über den Messanger WhatsApp. Der Trickbetrüger zeigte Interesse bzw. Kaufbereitschaft und schickte dem 59-Jährigen einen Internet-Link. Nachdem er ihn angeklickt hatte passierte augenscheinlich nichts, er "funktionierte" nicht. Der Trickbetrüger lockte den Geschädigten anschließend geschickt auf dessen Onlinebanking-Seite. Danach bekam er erneut einen Link übersandt. Bei der Überprüfung seines Kontos stellte der Geschädigte schließlich fest, dass 2800 EUR unberechtigt abgebucht wurden. Ob die Bank den Betrag zurück buchen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Warnhinweise ihrer Polizei:

Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über eine Betrugsmasche ein, bei der mittels eines übersendeten Links, eine Schadsoftware auf das Smartphone aufgespielt wird, die unter anderem die Fernsteuerung und Ausspähung des Smartphones ermöglicht.

- Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannter Seite und unerwartet zugestellt werden.

- Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Smartphone.

- Deaktivieren Sie die Möglichkeit, unbekannte Apps installieren zu können.

- Richten Sie unbedingt bei Ihrem Mobilfunkprovider die Drittanbietersperre ein, um weitere Kosten zu vermeiden.

- Solange Sie den Link nicht angeklickt haben und die App installiert haben, ist Ihnen noch nichts passiert.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

