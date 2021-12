Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Starkstromkabel gestohlen

Soest (ots)

Auf gleich zwei Baustellen in Soest nahm die Polizei am Mittwoch (22. Dezember 2021) Anzeigen wegen des Diebstahls von Starkstromkabeln auf. Schätzungsweise 100 Meter wurden von einer Baustelle am Rennekamp und circa 35 Meter von einer Baustelle an der Klevischen Straße entwendet. Aufgrund der Länge und des hohen Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Lieferwagen oder ähnliches verwendet worden sein müsste. Zeugen, denen im Bereich der Baustellen etwas Verdächtiges aufgefallen war oder die Starkstromkabel in diesen Größenordnungen angeboten bekommen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

