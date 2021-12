Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Knatterndes Fahrrad

Lippstadt (ots)

An der Straße Im Nahrfeld bemerkten die Beamten einer Streife, gestern um 19:30 Uhr, ein seltsames Fahrrad. Sie konnten das Rad schon von weitem hören, da es einen Verbrennungsmotor hatte. Ein 15-jähriger Junge aus Lippstadt war mit dem Rad unterwegs. In einem Anhänger beförderte er außerdem einen Jugendlichen. Zwei weitere Freunde flankierten das Gefährt mit ihren Fahrrädern. Der am Fahrrad fest verbaute Motor trieb über eine Kette das Hinterrad an. Der "Konstrukteur" des Fahrzeugs gab an, den 80 ccm starken Motor im Internet gekauft zu haben. Er habe ihn selbst an das Fahrrad gebaut. Die Höchstgeschwindigkeit betrage 35 km/h. Ihm war jedoch nicht bewusst, dass er mit seiner Konstruktion nicht ohne weiteres am Straßenverkehr teilnehmen darf. Fahren ohne Führerschein, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis stehen nun für ihn zu Buche. Jedenfalls steht dem jungen Mann als Ingenieur vielleicht eine rosige Zukunft ins Haus. Nur eins muss er sich merken: Prototypen gehören erstmal nicht auf die Straße sondern auf die Teststrecke. (lü)

