Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Klieve - Einbruch in Einfamilienhaus an der Steinmetzstraße

Anröchte (ots)

Diebe entwendeten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Steinmetzstraße am Mittwoch (22. Dezember 2021) zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr unter anderem Bargeld und ein älteres Apple iPhone. An der Terrassentür des Hauses konnten die Polizeibeamten Kratzspuren auffinden. Im Gebäude hatten die Einbrecher etliche Schränke, Kommoden und Schubladen durchwühlt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

