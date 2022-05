Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeugscheibe aufgehebelt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 11.05.2022 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr wurden aus einem auf einem in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim abgestellten PKW mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch aufhebeln eines Fensters in Fahrzeuginnere. Entwendet wurde eine Laptoptasche, ein Schlafapnoegerät und ein IPhone 8 im Gesamtwert von insgesamt 2800 Euro. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

