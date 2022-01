Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Fahrrad im Bahnhof Offenburg sicher

Offenburg (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde am Offenburger Bahnhof ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger angetroffen. Dieser führte ein blaues Herren Mountainbike mit. Eine Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrades ergab, dass dieses zur Sicherstellung aufgrund Diebstahl ausgeschrieben war. Der algerische Staatsangehörige gab an, dass das Fahrrad einem Nachbar gehöre, konnte aber keinen Namen von diesem nennen. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer kann es nun auf der Dienststelle abholen.

