Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Straftäter fest

Lahr/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei über das Wochenende zwei Straftäter verhaftet. Gegen eine 28-jährige ungarische Staatsangehörige, welche am Bahnhof in Lahr, nach zuvor unbefugten Überschreiten der Gleise festgestellt und kontrolliert wurde, bestanden gleich drei Haftbefehle wegen Diebstahl. Insgesamt muss die Dame nun für 130 Tage in das Gefängnis. Vergangene Nacht wurde im Kehler Stadtgebiet ein 29-jähriger togolesischer Staatsangehöriger angetroffen. Wie sich bei der Kontrolle offenbarte, bestand gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Den geforderten Geldbetrag konnte er nicht bezahlen, weshalb er in das Gefängnis gebracht wurde.

