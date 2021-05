Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 bei Ladenburg

Umgekippter Anhänger

Pressemitteilung Nr. 2

Ladenburg (ots)

Am Sonntagabend kurz vor 19.00 Uhr geriet der Anhänger eines Rover-Fahrers aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern und kippte schließlich um. Der Anhänger und der sich darauf befindliche PKW blieben auf der Seite liegen, so dass die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden musste. Bis zu deren Bergung wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbegeleitet. Es entstand zeitweise ein Rückstau von einem Kilometer Länge. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt. Gegen 21.30 Uhr konnte die Strecke wieder komplett frei gegeben werden.

