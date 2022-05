Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Hettenleidelheim (ots)

Am 11.05.2022, gegen 07:45 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung L453 / B47 (Höhe Hettenleidelheim) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 77-jähriger Mann aus Grünstadt missachtete die Vorfahrt einer 47-jährigen Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Pkw die B47 in Fahrtrichtung Eisenberg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der aus Fahrtrichtung Eisenberg kommende Verkehr auf der B47 durch Hettenleidelheim umgeleitet.

