Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seitenscheibe von PKW eingeschlagen

Grünstadt (ots)

In der Nacht vom 09.05.-10.05.2022 wurde an einem PKW, Opel Corsa die Seitenscheibe vorne links eingeschlagen. Der PKW stand vor der Integrierten Gesamtschule in der Pfortmüllerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Anwohner haben nach Mitternacht zwei streitende Stimmen gehört. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet um Hinweise unter Telefon 06359/ 06359 93120 oder e-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de .

