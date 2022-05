POL-BO: Verkehrsunfallflucht in Witten-Mitte - Polizei sucht Zeugen und beteiligten Autofahrer

Bochum (ots) - Mehrere Menschen sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, 3. Mai, in Bochum-Weitmar verletzt worden. Eine 31-jährige Autofahrerin war gegen 15.25 Uhr auf der Schützenstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als sie nach rechts in die Kohlenstraße abbiegen wollte, stieß sie mit einem 63-jährigen Autofahrer aus Bochum zusammen, der von der A448-Abfahrt in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Die ...

