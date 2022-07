POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots) - Am Freitag gegen 21.15 Uhr kam es in der Vechtetalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein männlicher Radfahrer, vermutlich Kind oder Jugendlich, war auf der Vechtetalstraße in Richtung der Straße Buitenborg unterwegs. An der Einmündung zu der Straße Buitenborg bog er in einem weiten Bogen rechts ab. Ein entgegenkommender Pedelecfahrer musste deshalb stark abbremsen, um einen ...

mehr