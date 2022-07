Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Unfall gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Freitag gegen 21.15 Uhr kam es in der Vechtetalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein männlicher Radfahrer, vermutlich Kind oder Jugendlich, war auf der Vechtetalstraße in Richtung der Straße Buitenborg unterwegs. An der Einmündung zu der Straße Buitenborg bog er in einem weiten Bogen rechts ab. Ein entgegenkommender Pedelecfahrer musste deshalb stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kommt der Pedelecfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung des Wohngebiets. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell