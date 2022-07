POL-EL: Bad Bentheim - Mehrere Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots) - Samstagnacht gegen 0.10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Hauptstraße alarmiert. Dort kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus. Ein Kühlschrank geriet in einem Abstellraum aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Esterwegen konnte das Feuer löschen. Diese ...

