Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstähle aus Booten in Ueckermünder Werften - Täter stellt sich

Ueckermünde (ots)

Auf Grund seines schlechten Gewissens hat sich ein 23-jähriger Deutscher der Polizei in Ueckermünde gestellt. Er gab an für mehrere Diebstähle aus Booten, die in der Ueckermünder Baars-Werft und der Stöcker-Werft begangen wurden, verantwortlich zu sein.

Während der Beschuldigtenvernehmung gab der 23-Jährige zu, im Zeitraum vom 12.03.2022 bis 26.03.2022, sowohl in der Baars-Werft, als auch in der Stöcker-Werft, unberechtigt auf mehrere Boote gestiegen zu sein und dort diverse Gegenstände entwendet zu haben. So entwendete der Beschuldigte, welcher nach eigenen Angaben allein handelte, Anfang März von einem Boot auf dem Gelände der Baars-Werft drei Automatikschwimmwesten, zwei Staubsauger, und ein Stand-Up-Paddelboard. Der Gesamtschaden betrug damals knapp 1300 Euro. Des Weiteren gestand der Beschuldigte, dass er Mitte März von einer Segelyacht in der Baars-Werft einen Akkuschrauber und Kleinwerkzeug im Wert von rund 200 Euro entwendet hatte. Nur wenige Tage später hatte er dann von einer Segelyacht in der Stöcker-Werft ein Ladegerät mit drei Akkus, vier Stirnlampen, einen Winkelschleifer mit Akku und ein Kofferset entwendet, Diebesgut mit einem Gesamtwert von ca. 1800 Euro. Seine letzte Tat hat der Beschuldigte nach eigenen Angaben dann Ende März begangen, bei der er von einem Segelboot auf dem Gelände der Stöcker-Werft unter anderem einen Beamer, einen Staubsauger und eine Videokamera gestohlen hatte. Der Gesamtstehlschaden betrug dabei etwa 3000 Euro.

Als Grund für seine Taten gab der 23-jährige Beschuldigte an, dass er Langeweile hatte und die Gelegenheiten da waren. Jetzt bereut der Dieb seine Taten und vor allem die bestohlenen Bootsbesitzer haben ihm leidgetan. Aus diesem Grund hatte der 23-Jährige alle entwendeten Gegenstände an die Werften und Eigentümer zurückgegeben und nutzte auch die Möglichkeit sich bei einigen Bootsbesitzern persönlich zu entschuldigen, ehe er sich der Polizei stellte. Am Ende waren dem Beschuldigten die Diebstähle sehr unangenehm und peinlich, weshalb er sich entschloss, sich bei der Polizei zu melden, um die Dinge nicht noch schlimmer zu machen, wie er sagt.

Die Kriminalpolizei in Ueckermünde konnte mit dem Geständnis des reumütigen Diebes nun insgesamt vier Diebstahlsfälle von Booten aufklären. In diesem Zusammenhang wird dennoch weiter geprüft, ob der geständige 23-jährige Beschuldigte auch für andere Diebstahlshandlungen im Großraum Ueckermünde verantwortlich sein könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell