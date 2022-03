POL-ANK: Motorradfahrer bei Unfall in Torgelow schwer verletzt

Ferdinandshof (ots) - Der Fahrer einer Simson ist heute Morgen (28.03.2022, 05:30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in der Dr.-Allende-Straße in Ferdinandshof leicht verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei ist der 36-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) in Richtung Friedrichshagen unterwegs gewesen und gegen das Heck eines Mazdas gefahren, der am rechten Straßenrand parkte. Durch den Zusammenstoß ...

