POL-ME: Aufmerksame Zeugen verhindern Taschendiebstahl - Velbert-Langenberg - 2111131

Mettmann (ots)

Am Dienstag (23. November 2021) haben in Velbert-Langenberg aufmerksame Zeugen einen vollendeten Taschendiebstahl verhindert.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:20 Uhr war eine 60-jährige Velberterin in einem Supermarkt an der Bonsfelder Straße einkaufen, als sie von einer anderen Kundin in ein Gespräch verwickelt wurde. Kurz darauf stellte die Velberterin fest, dass die andere Kundin ihr während des Gesprächs das Portemonnaie aus der Tasche gezogen hatte und damit auf dem Weg nach draußen war.

Die 60-Jährige rief daraufhin um Hilfe. Zwei couragierte Velberter (45 und 60 Jahre alt) folgten der Taschendiebin auf den Kundenparkplatz, wo die Frau in ein Fahrzeug stieg, in dem bereits zwei Männer und eine weitere Frau saßen. Die beiden Zeugen hinderten den Wagen daran, wegzufahren und konnten die Insassen des Autos dazu bewegen, der Velberterin ihre Geldbörse auszuhändigen.

Zudem alarmierten sie die Polizei. Noch bevor die Beamten allerdings am Tatort eintrafen, konnte das Quartett in dem silbernen Kleinwagen mit Gelsenkirchener Kennzeichen doch noch flüchten. Eine Fahndung nach den vier Personen verlief bislang leider ohne Ergebnis. Die Polizei hat jedoch weitere Ermittlungen veranlasst.

Zu der Taschendiebin liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- weiblich - circa 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß - hatte dunkle, zu einem Dutt gebundene Haare - schlanke Figur - trug einen weißen Rucksack - hatte eine blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke an - hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02051 946-6110.

