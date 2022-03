Penkun (ots) - Erneut sind in Penkun Räder von Autos gestohlen worden. In der vergangenen Nacht (24.03.2022 bis 25.03.2022) haben unbekannte Diebe zwei Renaults in der Straße "Am Bahnhof" in Penkun aufgebockt, die Radmuttern gelöst, jeweils alle vier Räder abmontiert und anschließend gestohlen. Hier ist ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstanden. Zu einem weiteren Fall kam es in der Werner-von-der-Schulenburg-Straße ...

