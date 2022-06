Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad vorm Rathaus geraubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Räuber, der einem jungen Bielefelder am Sonntag, 12.06.2022, schlug und mit seinem Fahrrad verschwand.

Der 18-Jährige schob sein Fahrrad auf dem Gehweg des Niederwall und war in Richtung Jahnplatz unterwegs. Bei der Anzeigenerstattung gab er an, dass er Alkohol getrunken hatte und gegen 01:30 Uhr in Höhe des alten Rathauses war, als ein Mann auftauchte und ihn mit der Faust schlug. Durch den plötzlichen Angriff ließ er sein Fahrrad los. Dies nutzte der Angreifer und nahm sich das rote Mountainbike Conway MS 427. Er radelte in Richtung Jahnplatz davon.

Der Bielefelder beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose und soll ein südländisches Aussehen haben.

Hinweise zu dem Raub bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

