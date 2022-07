POL-EL: Sögel - PKW-Brand - Flammen gehen auf Gartenhütten über

Nordhorn (ots) - Von Freitag auf Samstag in der Zeit von 22 Uhr bis 1.30 Uhr kam es in der Straße Am Schweinemarkt zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen grauen VW Golf. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

mehr