Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 29.09.21 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Erstversorgung um 11:33 Uhr im Ortsteil Homberge. Hier wurde eine Patientin erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die vier Einsatzkräfte der Hauptwache um 12:06 Uhr. Nach mehreren starken Windboen ging es ab 15:32 Uhr weiter mit umgestürzten Bäumen, erst an der Kahlenbecker Straße dann weiter auf der L699. Die Bäume wurden mit Sägen zerkleinert und am Fahrbahnrand abgelegt. Die insgesamt 17 Einsatzkräfte der Hauptwache und der Löschgruppe Rüggeberg beendeten diese Einsätze um 17:17 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell