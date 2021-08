Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Sachbeschädigung an Pkw

Niederfischbach (ots)

Im Tatzeitraum 01.08.2021, 00:00-17:00 Uhr, wurde an dem Pkw Audi, eines 20-jährigen Geschädigten, der Lack auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Bereits im Januar 2021 war ein Sachschaden an dem Pkw beanzeigt worden. Es entstand Sachschaden von ca. 2000EUR. Der junge Mann hatte sein Fahrzeug im Ortsbereich Niederfischbach an der Siegener Straße abgestellt. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die PI Betzdorf.

