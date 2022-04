POL-SO: Soest-Hiddingsen - Kind läuft auf die Straße - leicht verletzt

Welver (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Sonntag (24. April 2022), gegen 23.30 Uhr, mehrere Tatverdächtige, wie diese nach einem Knall durch die beschädigte Eingangstür einer Bäckerei in der Straße "Am Markt" eindrangen und sich kurz darauf wieder entfernten. Ein hinzugerufener Diensthundeführer erkannte kurz darauf drei Tatverdächtige im Bereich der Bahngleise ...

