Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Einbruch in Bäckerei - Tatverdächtige erwischt

Welver (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag (24. April 2022), gegen 23.30 Uhr, mehrere Tatverdächtige, wie diese nach einem Knall durch die beschädigte Eingangstür einer Bäckerei in der Straße "Am Markt" eindrangen und sich kurz darauf wieder entfernten. Ein hinzugerufener Diensthundeführer erkannte kurz darauf drei Tatverdächtige im Bereich der Bahngleise am Bahnhof. Nachdem ein gerade einfahrender Zug den Bahnhof wieder verlassen hatte, konnten die Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Die Bundespolizei traf um kurz nach Mitternacht die Drei, einen 15-jährigen Jugendlichen aus Lippetal, einen 16-Jährigen und eine 18-Jährige aus Möhnesee an und nahm sie mit zur Dienststelle. Die Jugendlichen wurden später an die Jugendschutzstelle in Hamm übergeben. Das aus der Bäckerei mutmaßlich entwendete Bargeld konnte bei den Jugendlichen aufgefunden und durch die Beamten sichergestellt werden. (reh)

