Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 200.000 EUR Sachschaden nach Verkehrsunfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Offenbar mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit befuhr ein 20-jähriger am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr mit einem Audi R 8 (ca. 600PS / 190.000EUR) den Eppmannsweg in westlicher Fahrtrichtung. Hier kam er nach rechts von der Straße ab, knickte ein Verkehrszeichen um und kollidierte nach ca. 70 Metern frontal mit einer Straßenlaterne. Diese wurde aus dem Fundament gerissen und drang noch ca. einen Meter in den Frontbereich des Pkw ein. Eine 23jährige Fahrzeuginsassin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt geschätzt über 200.000 EUR

