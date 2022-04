Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 09.04.2022, 21:00 Uhr, bis zum darauffolgenden Sonntag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in Saalfeld in der Sonneberger Straße 30, bzw. in der Kircherstraße 04, ein Verkehrsunfall mit anschließenden Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Anzeigenerstatter hatte seinen Firmen-Pkw, Opel Astra in grau, zuerst in der Sonneberger Straße und im Anschluss in der Kircherstraße geparkt. In einer dieser Straßen kam es vermutlich zum Anstoß durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Der betroffene PKW wurde am Kotflügel und im Bereich der vorderen Fahrertür beschädigt. Am Fahrzeug konnten rote Lackabriebspuren gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

