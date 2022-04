Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtiger nach Verdacht Brandstiftung an KFZ inhaftiert

Schleiz (ots)

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug in Schleiz ausbrannte (es wurde am 11.04.2022 bereits polizeilich berichtet) erhärteten sich durch die Ermittlungen der KPI Saalfeld die Hinweise auf einen 39-Jährigen aus Schleiz. Nach Eröterung des dringenden Tatverdachts im Zusammenhang mit der Brandstiftung an einem KFZ beantragte die Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl. Im Laufe des gestrigen Nachmittags dann eröffnete das zuständige Amtsgericht den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, sodass der Mann schließlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an, weitere Angaben werden gegenwärtig nicht gemacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell