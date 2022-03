Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rentnerin um Geld betrogen

Warendorf (ots)

Die Geschichte von einem erkrankten Vater hat dafür gesorgt, dass eine 74-jährige Rentnerin Opfer einer Trickbetrügerin in Ahlen geworden ist.

Die Ahlenerin war am Donnerstag (03.03.2022, 11.00 Uhr) in der Fußgängerzone unterwegs, als sie eine Frau ansprach und von ihrem kranken Vater berichtete. Sie benötige dringend Geld. Im Glauben einem Menschen in Not zu helfen, beschaffte die Rentnerin Bargeld und übergab es der Täterin. Diese verschwand anschließend in unbekannte Richtung. Sie wird wie folgt beschrieben: Habe sich mit Svetlana vorgestellt, hatte blonde schulterlange Haare, circa 60 bis 75 Jahre alt, sprach vermutlich russisch, trug eine schwarze oder graue Hose, eine graue Jacke, einen Schal, hatte eine schwarze normale Handtasche bei sich.

Wer kann Hinweise zu der Unbekannten geben oder hat sie beobachtet? Infos an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell