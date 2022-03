Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Jugendliche in ein Gespräch verwickelt und belästigt

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 04.03.2022, belästigte ein Unbekannter gegen 15:30 Uhr eine 14-jährige Ahlenerin, die sich auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen aufhielt. Der Unbekannte sprach das Mädchen zunächst an und fasste sie dann unsittlich im Brustbereich an. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Südfriedhof. Er wird beschrieben als ca. 25 Jahre, ca. 175 cm groß, normale Statur, südländisches Aussehen, schwarze Haare auffällig nach vorne frisiert und mit einem Dreitagebart. Er sprach deutsch mit arabischem Akzent. Bekleidet war die Person mit einer schwarzen Weste mit dunkler Kapuze. Darunter eine dunkele Kappe.

Wer hat Die Person im Bereich von Ahlen gesehen oder den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell