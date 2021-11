Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu "Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person" - Hilden - 2111043

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in eigener Pressemitteilung am Sonntag, 07. November 2021, berichtet hatte (siehe ots-Meldung 2111038 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5066096), verunfallte am Samstag, 06. November 2021, eine 36-jährige Erkratherin mit ihrem Pedelec.

Irrtümlicherweise wurde in der Pressemitteilung als Unfallörtlichkeit die Walder Straße in Hilden angegeben. Tatsächlich kam es jedoch auf der Grünstraße, in Höhe der Haus-Nummer 16, zu dem tragischen Unfall.

Die Erkratherin, die zum Unfallzeitpunkt tatsächlich 37 Jahre und nicht wie genannt, 36 Jahre alt war, wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Alleinunfall fand bereits um 11.45 Uhr und nicht wie in der Pressemitteilung angegeben, um 17:10 Uhr statt.

Die ursprüngliche Mitteilung wurde nachträglich korrigiert.

Wir bitten die redaktionellen Fehler in der Pressemitteilung zu entschuldigen und die Korrektur für ihre Berichterstattung zu beachten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell