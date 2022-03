Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert mit unversichertem E-Scooter gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 4.3.2022, 3.45 Uhr hielten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer auf der Oelder Straße in Beckum an. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht mehr versichert und der 25-Jährige alkoholisiert war. Der daraufhin von dem Neubeckumer durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit an. Deshalb nahmen die Beamten den jungen Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten die Beamten gegen den 25-Jährigen Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell