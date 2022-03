Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Lebensmittel gestohlen - Hinweise zu Tätern erwünscht

Warendorf (ots)

Ein unbekanntes Pärchen hat am Donnerstag (03.03.2022, 12.30 Uhr) hochwertige Lebensmittel aus einem Geschäft an der Oststraße in Beckum gestohlen.

Die beiden betraten das Geschäft und teilten sich auf. Während die Frau an der Kasse zwei günstige Gegenstände bezahlte, stahl der Mann die Lebensmittel und verließ das Geschäft. Nachdem auch die Frau das Geschäft verlassen hatte, stellte die Mitarbeiterin den Diebstahl fest.

Die beiden werden wie folgt beschrieben:

Frau: circa 50 Jahre alt, rund 1.80 Meter groß, schlanke Statur, enganliegende Hose, braun gebrannt, osteuropäischen Phänotyps, trug vermutlich eine graue Bommelmütze und sprach gebrochen deutsch.

Mann: circa 50 Jahre alt, rund 1.85 Meter groß, kräftige Statur, trug einen weiten Windmantel, osteuropäischen Phänotyps.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat das Pärchen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell