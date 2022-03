Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mit Masche Geld gestohlen

Warendorf (ots)

Ein 67-jähriger Drensteinfurter ist am Donnerstag (03.03.2022, 10.00 Uhr) Opfer eines Trickbetrügers in Drensteinfurt geworden.

Der 67-Jährige wurde von einem Unbekannten vor einem Geldinstitut am Markt angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Der Drensteinfurter verneinte dies zunächst und zeigte dem Unbekannten das leere Kleingeldfach seines Geldbeutels. Wenig später sprach der Unbekannte den 67-Jährigen erneut an und erfragte 20 Cent und eine Information über gute Zahnärzte in der Nähe.

Im Glauben dem Mann zu helfen, gab ihm der Drensteinfurter 20 Cent und Informationen zu Zahnärzten in der Nähe. Wenig später stellte er fest, dass ihm der Unbekannte einen dreistelligen Betrag aus dem Geldbeutel gestohlen hatte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 1.70 bis 1.85 Meter groß, stabile Figur mit leichtem Akzent. Wer hatte eine ähnliche Begegnung oder kann Hinweise zu dem Dieb geben? Infos an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell