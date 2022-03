Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gewahrsam nach Randale

Warendorf (ots)

Der Donnerstagabend (03.03.2022, 23.25 Uhr) hat für einen 35-Jährigen aus Warendorf im Polizeigewahrsam geendet.

Der Warendorfer war bereits vorher am Abend aufgefallen, als er an einer Haustür an der Dr.-Rau-Allee randalierte und ein Parkplatzschild zerstörte. Polizisten hatten dem augenscheinlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis ausgesprochen und Folgemaßnahmen angedroht, sollte er dem Verweis nicht nachkommen.

Wenig später erhielten die Polizisten erneut einen Notruf, dass der 35-Jährige doch zurückgekommen sei und sich nicht an den Verweis halten würde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen ihn die Beamten mit und brachten den Warendorfer ins Gewahrsam.

