POL-WAF: Beckum. Rettungshubschrauber nach Sturz mit Fahrrad

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 03.03.2022, rückten um 03.44 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem in Brand geratenen Pkw auf der Straße Ameker Geist in Walstedde aus. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde das Feuer am Fahrzeug eines Zeitungszustellers durch einen technischen Defekt ausgelöst. Personen kamen nicht zu Schaden, der Pkw wurde komplett zerstört. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

