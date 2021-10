Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Wierling, L844

Pedelecfahrer stirbt an Unfallfolgen

Coesfeld (ots)

Am 04.10.2021, gegen 15.25 Uhr, übersah ein 80-jähriger Pedelecfahrer aus Senden im Einmündungsbereich der Straße "Wierling" in Senden einen, aus seiner Sicht von links kommenden (L844), vorfahrtberechtigten 72-jährigen Kradfahrer aus Werne. Es kam im Einmündungsbereich der Straßen zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten sie, nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle, in angrenzende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L844 war für die Dauer der Unfallaufnahme an der Einsatzörtlichkeit voll gesperrt.

Der 80-jährige Sendener verstarb im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell