Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525

Unfall zwischen Radfahrerin und Autofahrerin

Coesfeld (ots)

Am 04.10.2021, gegen 07.40 Uhr, missachtete eine 50-jährige Autofahrerin aus Nottuln die Vorfahrt einer 31-jährigen Radfahrerin aus Senden an der Kreuzung der B525 / K11 in Nottuln. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

