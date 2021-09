Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger auf allen Kanälen

Hemer/Iserlohn (ots)

"Moderne" Betrüger nutzen alle Kommunikationskanäle.

Das musste eine 56-jährige Hemeranerin erfahren. Sie ist auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Gegen Mittag bekam sie eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte gab sich als ihre Tochter aus. Sie sei in einer Notlage: Altes Telefon kaputt (deshalb die fremde Nummer), sämtliche Zugangsdaten zum Konto verloren. Natürlich brauchte die Tochter dringend Geld. Die Frau konnte ihre Tochter tatsächlich nicht über ihre alte Nummer erreichen und so veranlasste sie eine Sofortüberweisung. Am Abend meldete sich die echte Tochter und der Betrug kam ans Tageslicht.

Bei einem 79-jährigen Iserlohner setzten die Betrüger sozusagen in der Datenleitung an. Der Senior surfte im Internet und plötzlich ploppte ein Fenster auf mit der Meldung, sein Computer sei mit einem Virus infiziert. Er solle sofort eine bestimmte Telefonnummer anrufen und unbedingt den Computer anlassen. Der Senior geriet in Panik und wählte die angegebene Nummer. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau mit russischem Akzent. Die forderte mehrere hundert Euro, damit sein PC ein Jahr lang geschützt sei. Auch dem folgte der Senior. Erst einige später offenbarte sich der Iserlohner einem Bekannten, der ihm zur Anzeige bei der Polizei riet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell